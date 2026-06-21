Risalgono al 1954 e stabiliscono cosa può fare l’esercito statunitense in autonomia e quando invece serve il permesso del governo italiano
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Fonte: il Post
Quali sono questi accordi sulle basi americane che Meloni chiede a Trump di rispettare
21 Giu 2026 • 0 commenti
Risalgono al 1954 e stabiliscono cosa può fare l’esercito statunitense in autonomia e quando invece serve il permesso del governo italiano
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