Oltre quarant’anni fa, durante la “crisi dei missili”: oggi al posto delle testate nucleari ci sono un paio di cartelli e dei silos distrutti
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Fonte: il Post
Quando Cuba era davvero una minaccia per gli Stati Uniti
15 Mag 2026 • 0 commenti
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