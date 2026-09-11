Nel 1975 rivendicò pubblicamente di aver aiutato alcune donne ad abortire, per sfidare la legge che criminalizzava l’interruzione di gravidanza
Continua a leggere: Quando Emma Bonino si fece arrestare per il diritto all’aborto
Fonte: il Post
Quando Emma Bonino si fece arrestare per il diritto all’aborto
11 Set 2026 • 0 commenti
Nel 1975 rivendicò pubblicamente di aver aiutato alcune donne ad abortire, per sfidare la legge che criminalizzava l’interruzione di gravidanza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.