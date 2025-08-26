Quando finisce un amore

Su Il Bo Live Valentina Berengo commenta l’incontro, a Pordenonelegge , tra due autori, Luigi Nacci e Diego De Silva, che con i loro due ultimi libri (“I dieci passi dell’addio” e “I titoli di coda di una vita insieme”) affrontano il tema dell’amore e della sua fine nel mondo contemporaneo in cui le relazioni sono sempre più fragili.

Due autori che appartengono a generazioni diverse ma che usano entrambi la narrativa per analizzare la fine delle relazioni.

De Silva riflette sull’impossibilità di individuare un singolo evento che segni la rottura, sottolineando la complessità dei sentimenti e delle esperienze vissute:

“Niente è ascrivibile a una sola causa e nulla di ciò che conta davvero si spiega”.

Questa ricerca di comprensione è una costante nell’esperienza umana, come evidenziato da Emanuela Canepa, che parla del bisogno di raccontarsi storie anche quando le relazioni finiscono.

Secondo Nacci

“L’amore non sta in un contratto… È dappertutto. È infinito. È incomprensibile”

per poi suggerire che , nonostante la sua complessità, l’amore rimane una forza fondamentale nella vita.

In definitiva, attraverso la loro scrittura, Nacci e De Silva riescono a trasformare la fine dell’amore in un’opportunità di esplorazione e comprensione, offrendo al lettore non solo delle risposte, ma anche la possibilità di riflettere sulle proprie esperienze amorose.

Come canta Cocciante, “era già tutto previsto”, rendendo evidente la ciclicità e inevitabilità dell’amore e delle sue complessità.