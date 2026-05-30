Spesso in conventi o abbazie sperdute, secondo una vecchia tradizione democristiana ora recuperata da Salvini e Tajani: di solito non porta bene
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Fonte: il Post
Quando i leader politici portano i parlamentari in ritiro
30 Mag 2026 • 0 commenti
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