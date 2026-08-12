La mezzofondista italiana ha vinto l’oro europeo nei 5.000 metri alla sua maniera, cioè con una grande progressione nel finale
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Fonte: il Post
Quando Nadia Battocletti scatta, per le avversarie c’è poco da fare
12 Ago 2026 • 0 commenti
La mezzofondista italiana ha vinto l’oro europeo nei 5.000 metri alla sua maniera, cioè con una grande progressione nel finale
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