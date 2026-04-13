L’Italia dipende molto dalle raffinerie del Golfo Persico e non può aumentare la sua produzione, ma per ora i problemi riguardano solo i prezzi
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Fonte: il Post
Quanto c’è da allarmarsi per la carenza di carburante per aerei
13 Apr 2026 • 0 commenti
L’Italia dipende molto dalle raffinerie del Golfo Persico e non può aumentare la sua produzione, ma per ora i problemi riguardano solo i prezzi
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