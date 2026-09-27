Lo si decide domenica con un referendum, dopo anni a discutere se sia stato giusto o no partecipare alle sanzioni contro la Russia
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Fonte: il Post
Quanto deve essere flessibile la “neutralità flessibile” della Svizzera?
27 Set 2026 • 0 commenti
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