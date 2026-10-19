Costa di più la spesa, la benzina, il mutuo, l’affitto, le bollette e non solo: un po’ di numeri per capire le manifestazioni del fine settimana
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Fonte: il Post
Quanto è aumentato il costo della vita, in dati e grafici
19 Ott 2026 • 0 commenti
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