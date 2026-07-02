Se ne riparla per via di tre scandali sulla crescita gonfiata: succede spesso nelle province, ma anche il governo centrale fa la sua parte
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Fonte: il Post
Quanto fidarsi, e non fidarsi, dei dati economici della Cina
2 Lug 2026 • 0 commenti
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