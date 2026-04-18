Gli enormi danni degli attacchi alle strutture civili e industriali, insieme al blocco di Hormuz, hanno peggiorato una crisi già profonda prima della guerra
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Fonte: il Post
Quanto può reggere l’economia iraniana?
18 Apr 2026 • 0 commenti
Gli enormi danni degli attacchi alle strutture civili e industriali, insieme al blocco di Hormuz, hanno peggiorato una crisi già profonda prima della guerra
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