Quanto superficie è necessaria per fornire energia fotovoltaica al mondo?

Su suggerimento di @luchino.

Paolo Attivissimo si interroga sulla fattibilità di un sistema di pannelli solari volto a soddisfare il fabbisogno energetico dell’umanità, riprendendo una tesi di laurea dell’Università Tecnica di Braunschweig del 2005.

Se il fabbisogno energetico mondiale è di 16.076 TWh/anno (dato riferito al 2004), per soddisfarlo sarebbe sufficiente una superficie di 254 km per 254 km; per soddisfare quello europeo servirebbe un’area di 110 km per 110 km; e per soddisfare quello tedesco ne servirebbe una da 45 per 45 km, secondo i calcoli di Nadine May.