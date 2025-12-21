Sono soldi che l’oligarca russo Roman Abramovich ricavò dalla vendita del Chelsea, e che dovrebbe devolvere a una fondazione benefica
21 Dic 2025
Sono soldi che l’oligarca russo Roman Abramovich ricavò dalla vendita del Chelsea, e che dovrebbe devolvere a una fondazione benefica
