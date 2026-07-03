Un robot è appena partito per provare una cosa mai tentata prima in orbita: pescare il grande satellite Swift e salvarlo dalla distruzione
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Fonte: il Post
Quell’antico osservatorio spaziale andava portato in salvo
3 Lug 2026 • 0 commenti
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