Per gusto o per suggestioni pseudoscientifiche, credono che la musica suonerebbe meglio se la frequenza del La fosse 432 Hz invece di 440 Hz
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Fonte: il Post
Quelli che pensano che dovremmo riaccordare tutti gli strumenti
17 Mag 2026 • 0 commenti
Per gusto o per suggestioni pseudoscientifiche, credono che la musica suonerebbe meglio se la frequenza del La fosse 432 Hz invece di 440 Hz
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