«Leggere come ragiona l’altro. Capire quali strutture preferisce, dove si sente a disagio, cosa lo spaventa e cosa invece lo attrae. Anticipare non la mossa, ma il pensiero dietro la mossa»
Continua a leggere: Quello che ho imparato perdendo a scacchi
Fonte: il Post
Quello che ho imparato perdendo a scacchi
22 Apr 2026 • 0 commenti
«Leggere come ragiona l’altro. Capire quali strutture preferisce, dove si sente a disagio, cosa lo spaventa e cosa invece lo attrae. Anticipare non la mossa, ma il pensiero dietro la mossa»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.