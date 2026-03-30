Il governo ha dovuto ridimensionare le sue aspettative: ci sono meno soldi da spendere, e per la prima volta anche gli industriali protestano
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Fonte: il Post
Quest’anno il vero problema di Giorgia Meloni è l’economia
30 Mar 2026 • 0 commenti
Il governo ha dovuto ridimensionare le sue aspettative: ci sono meno soldi da spendere, e per la prima volta anche gli industriali protestano
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