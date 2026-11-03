In pochi mesi quelle di Anthropic hanno assunto un ruolo crescente e sempre più autonomo nello sviluppo “ricorsivo” dei nuovi modelli
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Fonte: il Post
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3 Nov 2026 • 0 commenti
In pochi mesi quelle di Anthropic hanno assunto un ruolo crescente e sempre più autonomo nello sviluppo “ricorsivo” dei nuovi modelli
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