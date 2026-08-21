Ci sono un centinaio di prescrizioni sui rischi sismici, sul vento, sulla tenuta dei cavi e il progetto dev’essere rivisto dalla Corte dei conti: ma a parte questo tutto ok
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Fonte: il Post
Quindi a che punto siamo col ponte sullo Stretto?
21 Ago 2026 • 0 commenti
Ci sono un centinaio di prescrizioni sui rischi sismici, sul vento, sulla tenuta dei cavi e il progetto dev’essere rivisto dalla Corte dei conti: ma a parte questo tutto ok
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