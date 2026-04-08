Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l’Iran a decidere i termini, almeno per ora
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Fonte: il Post
Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?
8 Apr 2026 • 0 commenti
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