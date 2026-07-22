L’amministrazione statunitense ha sostenuto varie volte di aver tolto all’Iran la possibilità di lanciarli, ma gli attacchi di questi giorni dimostrano il contrario
Continua a leggere: Quindi questi missili iraniani?
Fonte: il Post
Quindi questi missili iraniani?
22 Lug 2026 • 0 commenti
L’amministrazione statunitense ha sostenuto varie volte di aver tolto all’Iran la possibilità di lanciarli, ma gli attacchi di questi giorni dimostrano il contrario
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.