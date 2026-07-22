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Quindi questi missili iraniani?

Quindi questi missili iraniani?

22 Lug 2026 di hookii0 commenti

L’amministrazione statunitense ha sostenuto varie volte di aver tolto all’Iran la possibilità di lanciarli, ma gli attacchi di questi giorni dimostrano il contrario
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Fonte: il Post


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