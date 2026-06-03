Continua a leggere: Rached Ghannouchi, uno dei principali oppositori politici del presidente tunisino Kais Saied, è stato condannato all’ergastolo
Fonte: il Post
Rached Ghannouchi, uno dei principali oppositori politici del presidente tunisino Kais Saied, è stato condannato all’ergastolo
3 Giu 2026 • 0 commenti
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