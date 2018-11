Rai, una commissione che decide cosa divulgare? La nostra proposta è stata strumentalizzata

In questi giorni si è molto parlato della proposta di legge n. 395 elaborata in commissione cultura dal M5S. Numerose infatti sono state le polemiche politiche che accusavano la legge di voler introdurre una commissione politica per il controllo dell’informazione scientifica in RAI.

Sul suo blog su Il Fatto Quotidiano, Marco Bella, parlamentare del M5s e ricercatore in chimica organica, difende il testo della legge n. 395 elaborata in commissione cultura dal M5S, oggetto nei giorni scorsi di numerose critiche. Come riporta Adkronos, l’esponente democratica Simona Malpezzi aveva accusato la misura di introdurre una sorta di Minculpop. Secondo Bella, invece, la norma “favorire la diffusione e l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche”, dato che riguarderebbe la questione dell’Open Access alle pubblicazioni scientifiche.

Marco Bella spiega che la proposta di legge aggiornerebbe e adeguerebbe