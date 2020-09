Repellenti per Ignobel

Puntata palindroma di Scientificast, la 323. Oggi parliamo di meduse anche se il bagno lo farete di nuovo l’anno prossimo (ahah!). Parleremo anche di didattica e poetica della matematica con un ospite e daremo un’occhiata ai premi IgNobel 2020.

Partiamo prendendo spunto da una richiesta che ci è arrivata dalla nostra community. Esistono repellenti per meduse? Se sì, sono efficaci? Giuliano ha indagato a fondo la questione e presenta un paio di soluzioni che non sono esattamente “repellenti”, tuttavia limitano di molto la pericolosità di questi animali.



Per approfondire:

•Le mute per difendersi dalle meduse: https://stingersuits.com/buy-stinger-suits/

•Repellente per meduse: https://www.respingojellyfish.it

•Il brevetto relativo all’uso del Lantanio cloruro https://patents.google.com/patent/WO2003096993A1/en

•La Vespa di origine asiatica che preda le api: https://it.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina

Giuliana intervista Riccardo Giannitrapani (http://orporick.github.io/), docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico “G.Marinelli” di Udine per affrontare il tema dell’insegnamento della matematica e di come anche la matematica possa essere poetica.

Per approfondire consigliamo il libro “Un labirinto incerto. Appunti per una poetica della matematica” edito da Mondadori (https://www.librimondadori.it/libri/un-labirinto-incerto-riccardo-giannitrapani/)



Infine parliamo di premi IgNobel 2020 ormia arrivati alla 30ma edizione. L’assegnazione di quest’anno dei premi di Improbable Research è stata fatta online tuttavia presenta ricerche molto interessanti in alcuni casi. Vi lasciamo con una perla citata in puntata, ovvero il coccodrillo che fa un verso stranissimo. Le altre perle le lasciamo per l’ascolto di questo podcast

Per approfondire:

•Il post su Improbable Research: https://www.improbable.com/ig-about/the-30th-first-annual-ig-nobel-prize-ceremony/

•Alligatori in atmosfera di elio: https://www.youtube.com/watch?v=9_XX0FnVsXY