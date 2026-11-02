La Russia ha iniziato a proteggere con metodi un po’ improvvisati le navi della sua “flotta fantasma”, che commerciano carburante aggirando le sanzioni
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Fonte: il Post
Reti, gabbie e pneumatici contro i droni ucraini
2 Nov 2026 • 0 commenti
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