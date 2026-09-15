Hanno convinto la banca a farseli dare utilizzando una mail ufficiale delle forze dell’ordine italiane, violata in precedenza
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Fonte: il Post
Revolut ha consegnato i dati di centinaia di clienti a criminali informatici
15 Set 2026 • 0 commenti
Hanno convinto la banca a farseli dare utilizzando una mail ufficiale delle forze dell’ordine italiane, violata in precedenza
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