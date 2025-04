Ribelli per natura

Un articolo uscito sulle pagine de Il Tascabile a cura di Alessia Colaianni, giornalista e comunicatrice scientifica, si occupa del tema della resistenza animale, evidenziando episodi in cui gli animali si ribellano contro il destino imposto loro dagli esseri umani.



Un esempio emblematico è quello delle vacche ribelli di Mele, in Liguria, che fuggirono nei boschi dopo essere state sequestrate al loro proprietario. Nonostante gli sforzi delle autorità per catturarle, le vacche riuscirono a vivere in libertà per diversi anni.

Nel cortometraggio Vacche ribelli del fotografo e documentarista Paolo Rossi viene raccontata la storia, quasi leggendaria, di una mandria di mucche in fuga. Negli anni Dieci del 2000, in Liguria, gli animali erano stati sequestrati al loro proprietario ed erano stati affidati al sindaco di Mele, un paesino di poco più di duemilacinquecento anime. La mandria contava ottanta esemplari che in inverno si misero a vagare in cerca di cibo, saccheggiando gli orti delle cascine dislocate nell’area, finché arrivò il momento del recupero: le vacche vennero fatte entrare in un recinto per poi essere caricate in un furgone e trasportate altrove, ma una di loro ruppe una staccionata portando con sé una decina di compagne. Fuggirono nei boschi e le autorità ne ordinarono l’abbattimento per questioni di sicurezza pubblica. Ma le vacche si erano rapidamente adattate alla loro vita libera: si muovevano di notte e sarebbero state invisibili se non fosse stato per le riprese delle videotrappole. Erano ben più evidenti, invece, alcuni danni causati agli abitanti della zona, come le staccionate divelte per via della ricerca di cibo. Nonostante la taglia che pendeva sulla loro testa, le fuggiasche proseguirono per diversi anni la vita selvatica: abbattere una mucca non è cosa da poco, figurarsi una mandria intera. Questa era la situazione nel 2017, anno di uscita del documentario sulle vacche ribelli di Mele.