Ricca città in California usa la protezione dell’habitat dei puma per negare la costruzione di case plurifamiliari

Il Guardian riporta la notizia che una città vicina a San Francisco, Woodside, ha deliberato di non concedere permessi di costruzione per case plurifamiliari, citando la presenza di puma nelle vicinanze: esiste infatti una clausola che impedisce la costruzione di nuovi immobili in zone considerate habitat di specie protette.

Una legge statale varata da poco, infatti, rende più facile costruire case per due o quattro famiglie in zone precedentemente riservate a case unifamiliari; gli attuali residenti della città (reddito annuo mediano 250.000 USD) sono contrari.

Critics of the town council, including many housing advocates, have accused the town of cynically using environmental concerns to avoid compliance with state law. “This is nimbyism disguised as environmentalism,” said Scott Wiener, a California senator who co-authored SB 9. “The notion that building duplexes hurts mountain lions – it’s just ridiculous.”

Il valore medio di un immobile a Woodside è di 5,5 mln di dollari. Fra i residenti di spicco del sobborgo c’è Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, che possiede una proprietà di 23 acri, su cui sorge una magione ispirata a un castello giapponese del XVI secolo. Il caso di Woodside non è l’unico: mentre la California cerca di risolvere la crisi degli alloggi (che porta a prezzi delle case altissimi) emanando leggi che favorirebbero la costruzione di nuove case, molte amministrazioni cittadine ricorrono a cavilli legali per evitare di essere costrette a farlo, usando giustificazioni ambientaliste o storiche. Per quanto riguarda i puma, secondo gli esperti i rischi sono altri:

The biggest challenge that mountain lions are facing is “ex-urban development pushing into the wild areas that they need, and major roadways cutting through those habitats,” said Josh Rosenau, a conservation advocate with the Mountain Lion Foundation, one of the organizations seeking to have the mountain lions in the south and central coast listed as threatened or endangered under the California Endangered Species Act.

In most cases, “increasing [housing] density where possible, is going to be better for mountain lions ultimately”, he said, than expanding construction further into wildland areas.