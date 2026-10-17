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Ricordi dalle frontiere della Cina

Ricordi dalle frontiere della Cina

17 Ott 2026 di hookii0 commenti

«Con la Corea del sud, il Vietnam, il Kazakistan, ma soprattutto quella tra Tibet e Nepal, spazzata via dall’esondazione di agosto. Sono fra i posti più intensi da cui sia mai transitata e che oggi tutto sia sepolto dal fango e dal dolore è per me inconcepibile»
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Fonte: il Post


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