Ricordi dalle frontiere della Cina

«Con la Corea del sud, il Vietnam, il Kazakistan, ma soprattutto quella tra Tibet e Nepal, spazzata via dall’esondazione di agosto. Sono fra i posti più intensi da cui sia mai transitata e che oggi tutto sia sepolto dal fango e dal dolore è per me inconcepibile»

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Fonte: il Post