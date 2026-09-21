Decine di migliaia dei libri che conservava nella sua casa di Milano sono da poco accessibili al pubblico a Bologna, nel complicato ordine originale
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Fonte: il Post
Ricostruire la mitica biblioteca di Umberto Eco
21 Set 2026 • 0 commenti
Decine di migliaia dei libri che conservava nella sua casa di Milano sono da poco accessibili al pubblico a Bologna, nel complicato ordine originale
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