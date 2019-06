Rischio climatico, rischio geopolitico [EN]

Su suggerimento di @silicato

Il rateo di aumento delle temperature in Asia centrale è il doppio della media mondiale. Una regione economicamente depressa, con un’agricoltura che fa uso intensivo dell’acqua, sta divenendo sempre più secca. John Wendle va per Nautilus magazine nella valle di Fergana, al confine fra Uzbekistan e Kirghizistan, per scoprire se le molte volte paventate guerre per l’acqua stanno diventando, a causa dell’effetto serra, un rischio sempre più concreto.

“We’re not saying there’s a climate disaster and this will cause a conflict, but in the context where it will basically add to societal stress, then this could enhance the risk for the outbreak of conflict”