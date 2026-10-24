un sito di notizie, fatto dai commentatori

Ritorno a Itaca, con maiali

Ritorno a Itaca, con maiali

24 Ott 2026 di hookii0 commenti

«I mezzi da sbarco si facevano largo tra temerari nuotatori e gommoni, mentre a “Pig Island” gli altoparlanti si raccomandavano di non dare troppo da mangiare alle bestie. La confusione di membra umane e suine faticava a sciogliersi»
Continua a leggere: Ritorno a Itaca, con maiali
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.