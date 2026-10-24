«I mezzi da sbarco si facevano largo tra temerari nuotatori e gommoni, mentre a “Pig Island” gli altoparlanti si raccomandavano di non dare troppo da mangiare alle bestie. La confusione di membra umane e suine faticava a sciogliersi»

Continua a leggere: Ritorno a Itaca, con maiali

Fonte: il Post