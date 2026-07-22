Ritratto dell’editore da cucciolo (con libri per l’estate)

«Mi viene la folle folle folle idea di far l’amore, quest’agosto, coi miei libri del passato invece che con quelli che avevo programmato di leggere durante le ferie. E così ogni tanto apro una scatola recuperata dal garage e pesco un libro di allora»

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Fonte: il Post