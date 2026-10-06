Roberto Mancini ha detto che la cosa che gli manca di più come allenatore della Nazionale è Gianluca Vialli

Il calciatore, amico e compagno di squadra morto a 58 anni nel 2023: insieme, da allenatore e capo delegazione, riuscirono a vincere un Europeo con l’Italia nel 2021

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Fonte: il Post