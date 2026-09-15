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Fonte: il Post
Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver diffamato Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato
15 Set 2026 • 0 commenti
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