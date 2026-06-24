Il titolo sportivo di Cremona è stato trasferito lì, e l’ex presidente di Trieste vuole fare lo stesso con Brescia: il tutto per partecipare a un torneo che ancora non esiste
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Fonte: il Post
Roma avrà due squadre nella Serie A di basket?
24 Giu 2026 • 0 commenti
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