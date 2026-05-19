Continua a leggere: Sally Rooney pubblicherà la traduzione in ebraico di “Intermezzo” con una casa editrice israeliana che sostiene i diritti dei palestinesi
Fonte: il Post
Sally Rooney pubblicherà la traduzione in ebraico di “Intermezzo” con una casa editrice israeliana che sostiene i diritti dei palestinesi
19 Mag 2026 • 0 commenti
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