Al curatissimo torneo di Piazza di Siena partecipano ogni anno i migliori cavalieri e amazzoni del mondo, ma è meno elitario di come sembra
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Fonte: il Post
Saltare ostacoli con i cavalli a Villa Borghese, a Roma
29 Mag 2026 • 0 commenti
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