Continua a leggere: Sarà creato un fondo per risarcire le persone che, secondo Donald Trump, sarebbero state perseguitate dall’amministrazione di Joe Biden
Fonte: il Post
Sarà creato un fondo per risarcire le persone che, secondo Donald Trump, sarebbero state perseguitate dall’amministrazione di Joe Biden
19 Mag 2026 • 0 commenti
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