Continua a leggere: Saranno rimborsati i biglietti per il concerto di Rosalía al Forum di Assago del 25 marzo, interrotto per un’intossicazione alimentare
Fonte: il Post
Saranno rimborsati i biglietti per il concerto di Rosalía al Forum di Assago del 25 marzo, interrotto per un’intossicazione alimentare
30 Mar 2026 • 0 commenti
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