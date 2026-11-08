«Nessuno sfuggirà a questo destino. Intorno ai 40/45 anni non riuscirete più a vedere bene da vicino. Potete anche fare finta di niente, all’inizio, ma la vostra vista peggiorerà inesorabilmente fino ai 60/65 anni»
Continua a leggere: Sarete tutti presbiti (se non lo siete già)
Fonte: il Post
Sarete tutti presbiti (se non lo siete già)
8 Nov 2026 • 0 commenti
«Nessuno sfuggirà a questo destino. Intorno ai 40/45 anni non riuscirete più a vedere bene da vicino. Potete anche fare finta di niente, all’inizio, ma la vostra vista peggiorerà inesorabilmente fino ai 60/65 anni»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.