Scienziati che sbagliano [IT+EN]

Agnese Codignola su Il Tascabile discute di frodi, omissioni, bugie ed errori nella scienza. L’autrice introduce l’argomento tramite uno dei casi più recenti di sospetta frode scientifica (report iniziale e spiegazione su Science), ovvero quello della ricerca sul ruolo delle placche di beta amiloide sulla progressione dell’Alzheimer (Nature, 2006), e si sofferma poi su altri casi molto noti di frodi scientifiche in cui sono stati coinvolti anche alcuni famosi scienziati italiani, tra cui Paolo Macchiarini.

L’articolo conclude che:

A proposito di elaborazione di immagini, una famosa segugia (o “sleuth“, come sono comunemente chiamati gli investigatori di frodi scientifiche) di frodi scientifiche, Elisabeth Bik, ha recentemente pubblicato un articolo interattivo sul New York Times, in cui racconta come iniziò la sua esperienza di investigatrice di frodi scientifiche:

One picture caught my eye. Was there something familiar about it? Curious, I quickly scrolled back through other papers by the same authors, checking their images against each other.

There it was. A section of the same photo being used in two different papers to represent results from three entirely different experiments.

What’s more, the authors seemed to be deliberately covering their tracks. Although the photos were of the same sample, one appeared to have been flipped back-to-front, while the other appeared to have been stretched and cropped differently.