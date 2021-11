Scuola da casa anche fuori dall’emergenza pandemica

La scuola da casa, meglio conosciuta come “istruzione domiciliare“, è un movimento nato negli anni ’70 negli USA da parte di genitori evangelici, si è diffuso gradualmente negli USA, rappresentando circa il 3% degli studenti fino all’inizio della pandemia, per poi crescere fortemente con i lockdown dovuti alla pandemia di COVID 19, salendo al 11% nel ottobre 2020 e addirittura al 19,5% nel maggio 2021. Negli ultimi anni il movimento per la scuola da casa si è diversificato, offrendo soluzioni ibride e quindi interessando sempre nuove fasce di popolazione:

California, Ohio and Pennsylvania have led the way in this regard. In 2006, it was estimated that 11 percent of Pennsylvania’s charter schools had online instruction. What is noteworthy is that 60 percent of the students in these schools had previously been homeschooled.

In addition, homeschoolers in states such as Michigan have access to public school interscholastic sports. That’s not all. They can, in addition, opt to take certain public school offerings.