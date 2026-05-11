Comuni e province italiane prevedono di asfaltare meno, perché il prezzo del bitume è cresciuto come mai negli ultimi anni
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Fonte: il Post
Se ci saranno più buche nelle strade si potrà dare la colpa allo stretto di Hormuz
11 Mag 2026 • 0 commenti
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