È quello che si chiedono i giornalisti che erano a bordo dell’aereo presidenziale a inizio luglio, in mezzo a una scena da film
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Fonte: il Post
Se la minaccia era così grave, perché solo Trump è stato fatto scendere dall’Air Force One?
12 Ago 2026 • 0 commenti
È quello che si chiedono i giornalisti che erano a bordo dell’aereo presidenziale a inizio luglio, in mezzo a una scena da film
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