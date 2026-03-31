La crisi di risorse dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz ha reso più evidente la fragilità di un settore centrale nell’economia globale
Continua a leggere: Se l’AI è una bolla, è la guerra che potrebbe farla scoppiare
Fonte: il Post
Se l’AI è una bolla, è la guerra che potrebbe farla scoppiare
31 Mar 2026 • 0 commenti
La crisi di risorse dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz ha reso più evidente la fragilità di un settore centrale nell’economia globale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.