Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha commentato così una manifestazione per i migranti in cui c’erano stati alcuni scontri
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Fonte: il Post
«Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa»
9 Nov 2026 • 0 commenti
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