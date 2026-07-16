L’Italia è rimasto uno dei pochi paesi europei a costringere studenti e lavoratori a tornare nel comune di residenza per votare
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Fonte: il Post
Se passa la nuova legge elettorale ci sarà il voto per i fuori sede
16 Lug 2026 • 0 commenti
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