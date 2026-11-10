Continua a leggere: Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno trasferito alcuni aerei da una base britannica per una minaccia iraniana
Fonte: il Post
Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno trasferito alcuni aerei da una base britannica per una minaccia iraniana
10 Nov 2026 • 0 commenti
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