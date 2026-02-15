Continua a leggere: Secondo le Nazioni Unite almeno 6mila persone furono uccise nei primi tre giorni di offensiva delle RSF ad al Fashir, in Sudan
Fonte: il Post
Secondo le Nazioni Unite almeno 6mila persone furono uccise nei primi tre giorni di offensiva delle RSF ad al Fashir, in Sudan
15 Feb 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Secondo le Nazioni Unite almeno 6mila persone furono uccise nei primi tre giorni di offensiva delle RSF ad al Fashir, in Sudan
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.